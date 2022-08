Assalto com arma de brinquedo dá errado e suspeito é ferido com capacete

Um homem de 40 anos foi preso neste ultimo sábado (30) após uma tentativa de assaltando usando uma arma falsa, dois seguranças que vigiavam estavam trabalhando para a transportadora cruzeiro do Sul foram surpreendidos pela tentativa de ameaça, o crime ocorreu na região central de Ponta Porã.

O suspeito que possuía uma extensa ficha criminal foi apunhalado por um vigia do local que utilizava um capacete de moto, ao deferir o golpe na cabeça e derrubar a arma de brinquedo o homem fugiu do local.

A polícia militar encontrou o suspeito na rua General Osório, aonde foi reconhecido pelos dois seguranças. O suspeito além de mentir o próprio nome aos polícias afirmou que seu plano era só assustar as vítimas.

O homem foi levado até a delegacia da PC (Policia Civil) aonde irá se manter até os agentes darem continuidade ao caso.

