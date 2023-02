Kanto de Minas: perfeito para tomar café coado na hora e variedade de pães de queijo recheados

Pão de queijo tradicional e recheado, cafézinho coado na hora, doces, queijos, vinhos e cachaça mineira, são algumas das delícias que você encontra no Kanto de Minas. Lugar aconchegante, bonito e que é a cara de Minas Gerais, pertinho de você.

Localizado na Rua Desembargador Eurindo Neves, no Monte Castelo, o lugar oferece uma experiência gastronômica com pratos que estão no DNA da família da empresária Agueda Maia, 44 anos, e passa de geração a geração.

Nascido há 5 anos, o Kanto de Minas foi criado por Agueda e seu esposo Júlio Maia, 47, anos. Juntos há 25 anos, o casal trouxe para Campo Grande um pouco do que a de melhor em Minas Gerais, terra onde nasceram, se conhecera me constituíram família.

“Mudamos para Campo Grande em 1997, abrimos aqui em 2017, 20 anos depois que estávamos na cidade abrimos o Kanto. Todos nossos produtos são de minas, meu esposo viaja a cada 45 dias para buscar mercadoria. Temos uma van que é metade carga seca e a outra refrigerada, ele faz todo percurso para buscar os produtos. Todas as vezes que ele viaja e percorre 3 mil quilômetros. Tudo que temos aqui é de lá, inclusive os itens decorativos”, explica Agueda.

Agueda é de família tradicional de Passos, interior de Minas Gerais, seus pais sempre tiveram padaria na cidade e o desejo de abrir um empório e café surgiu do coração de seu esposo. “Quando mudamos para Campo Grande não tinhamos a intenção de abrir o Kanto, ele foi uma idealização do Júlio, ele sempre teve vontade e eu embarquei junto. Meus pais sempre mexeram nessa área e como eu fazia pão de queijo para vender meu marido deu a ideia de abrir um café”, relembra a empresária”.

A ideia inicial, segundo a empresária era de abrir um empório, mas a receita de família e a habilidade em confeccionar pão de queijo, fez com que o Kanto se tornasse o lugar com iguaria mais desejada da cidade. “A princípio seria só o empório, mas hoje o que leva o nome Kanto de Minas, é o pão de queijo. É uma receita de família, está no nosso DNA.

De acordo com Agueda toda hora é hora de comer pão de queijo. Ela afirma que o alimento combina com tudo, com churrasco. “Nós comemos com tudo e não enjoa. Muito difícil ter algum produto aqui que eu ainda não comi, sei indicar tudo que tem disponível no cardápio e no empório”, comenta os risos.

Realizada com o empreendimento, Agueda se sente realizada e almeja abrir novas unidades do Kanto de Minas. “Aqui é uma extensão da minha casa, não vejo como trabalho, é um lugar que gostamos muito de receber as pessoas, os amigos. O intuito é fazer o cliente se sentir em casa. Em Minas Gerais você chega sempre tem uma mesa farta, as pessoas sempre te recebem com café, eles ficam até bravos se você não come, eles são muito receptivos. Nós recebemos cada um aqui como se fosse um café da tarde na nossa casa”, conclui.

Empório

No empório do Kanto de Minas você encontra cafés da Serra da Mantiqueira, biscoitos, bolachas, doces, variedade de queijos, geleias, pimentas, carnes, cervejas artesanais, cachaças, além de diversos utensílios domésticos e itens decorativos, tudo trazido de Minas Gerais.

Serviço

O Kanto de Minas fica na Rua Desembargador. Eurindo Neves, 66, no Bairro São Francisco. O local funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 22h. Conheça os produtos e faça seu pedido através do site www.kantodeminas.com.br, ou pelo Instagram: @kantodeminas. Ligue no número (67) 3023- 8080 ou envie mensagem para o telefone (67) 99985-8080.

