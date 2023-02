Bioparque Pantanal abre hoje novas vagas para visitação durante o Carnaval

Se você pretende aproveitar o feriado de Carnaval para conhecer o Bioparque Pantanal é bom se planejar e garantir uma vaga por meio do agendamento prévio. Nesta segunda-feira (13), o complexo abriu novas vagas para visitação entre os dias 20 a 25 de fevereiro.

Durante o carnaval, o ponto turístico estará de portas abertas para o público no sábado (18) e na segunda-feira (20), de manhã e à tarde. Na terça (21) e quarta-feira (22), o complexo não abrirá.

Os agendamentos abrem toda segunda-feira, a partir das 8h, horário de Mato Grosso do Sul, para reservas na semana seguinte. As vagas abertas hoje são para os dias 20, 23, 24 e 25 de fevereiro.

Além do agendamento, haverá vagas limitadas para cadastro local. Serão 400 vagas para cadastro a partir das 8h e mais 600, a partir das 13h30.

Maior aquário de água doce do mundo, o complexo conta com cerca de 40 mil peixes e 358 espécies de animais. Espalhadas por 31 tanques de exposições no Circuito de Aquários e registra reproduções inéditas para a ciência, como o axolote e o cascudo-viola.

O Bioparque Pantanal funciona das 7h30 às 18h com visitas programadas em dois períodos, pela manhã das 9h às 11h30 e à tarde das 14h às 17h30. As visitas são sempre guiadas, com duração aproximada de 1h30.

Serviço:

Os agendamentos podem ser feitos no site: https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (67) 99217-8189.

