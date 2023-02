Segunda-feira inicia com tempo instável e previsão indica frente fria ao longo da semana

A semana que antecede o feriado de Carnaval será de tempo instável em todo Mato Grosso do Sul. Dados do boletim meteorológico do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), divulgado na manhã desta segunda-feira (13), indicam que o dia será de sol e pancadas de chuvas isoladas no Estado.

Em Campo Grande as temperaturas mínimas variam entre 21º e 22º e as máximas chegam a 30º graus. Conforme a meteorologia, estão previstas pancadas de chuvas isoladas e com intensidades que podem variar de fraca a moderada, no final do dia e a noite.

As temperaturas variam entre 20 e 25 graus na região sul e as máximas podem atingir os 36 graus, principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado.

A partir quinta-feira (16) as temperaturas começam a cair e as chuvas de intensidade fraca a moderada persistem em todo MS. Na região centro-sul e oeste do Estado as chuvas serão intensas com previsão tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com a meteorologia o acumulado de chuvas pode chegar a 50 milímetros em 24h, essas instabilidades decorrem de uma frente fria que avança em direção ao Mato Grosso do Sul no dia 16, com isso, as temperaturas mínimas ficam entre 20 e 25 graus na região sul e as máximas podem chegar aos 34 graus principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado. Na Capital, as mínimas de 22 e máximas de até 28 graus.

