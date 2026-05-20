Justiça decreta prisão preventiva do médico cardiologista por posse irregular de arma de fogo e fraude processual, em Campo Grande

Foi decretada pela Justiça, na manha desta quarta-feira (20) a prisão preventiva do médico cardiologista João Jazbik Neto, por posse irregular de arma de fogo de uso restrito e permitido, além de fraude processual. Ele está detido desde segunda-feira (18) após ligar para a policia informando a morte de sua esposa, a fisioterapeuta Fabiola Marcotti, de 51 anos. O caso aconteceu no bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

Segundo informações divulgadas sobre o caso, foi realizada uma investigação complementar após João Jazbik apresentar versões que não condiziam com as apurações. Segundo ele, Fabiola teria tirado a própria vida, entretanto, conforme a perícia, a afirmação não condiz com o ferimento no corpo da vítima.

No dia do crime, João Jazbik teria pedido para que os funcionários escondessem o armário onde armazenava suas armas de fogo antes da chegada da policia, o que se enquadra em fraude processual. Os caseiros prestaram depoimento na delegacia, pagaram fiança e foram liberados.

Conforme a defesa, o cardiologista nega a prática de feminicídio.

O caso ainda continua sob investigação.

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