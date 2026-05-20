Nove advogados disputam vaga de desembargador do TJMS pelo Quinto Constitucional

Foto: Divulgação OAB/MS
Foto: Divulgação OAB/MS

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) homologou nove inscrições para a disputa da vaga de desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) aberta após a exoneração de Ary Raghiant Neto. A escolha da lista sêxtupla ocorrerá no próximo dia 29, em Campo Grande, por votação entre conselheiros estaduais e membros vitalícios da entidade.

A vaga é destinada ao chamado Quinto Constitucional, mecanismo previsto no artigo 94 da Constituição Federal que reserva parte das cadeiras dos tribunais para representantes da advocacia e do Ministério Público.

Conforme as regras definidas pela OAB/MS, a lista será composta por três homens e três mulheres. Depois dessa etapa, o Tribunal de Justiça reduzirá os nomes para uma lista tríplice. A escolha final caberá ao governador Eduardo Riedel.

O processo foi iniciado após Ary Raghiant Neto deixar o cargo de desembargador pouco mais de três anos após assumir a função para retornar à advocacia. Ele havia sido indicado ao TJMS em 2022 pelo então governador Reinaldo Azambuja, também pelo critério do Quinto Constitucional.

Segundo o edital da OAB/MS, os candidatos passarão por apresentação pública e sabatina antes da votação. Conselheiros estaduais e ex-presidentes habilitados participarão da escolha da lista que será encaminhada ao Tribunal de Justiça.

A disputa reúne quatro mulheres e cinco homens.

Entre os inscritos está Ana Carolina Ali Garcia, que deixou o comando da Procuradoria-Geral do Estado em abril para disputar a vaga. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, ela também possui MBA em Parcerias Público-Privadas e Concessões pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Outra candidata é Regina Iara Ayub Bezerra, que atua nas áreas empresarial, tributária e administrativa. Ela também possui experiência acadêmica como professora da Universidade Católica Dom Bosco, da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal e da Escola Superior da Magistratura.

Augusto Cesar Guerra Vieira atua nas áreas agrária, empresarial e administrativa. Formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas, já exerceu o cargo de assessor de desembargador no Tribunal de Justiça e fundou o escritório Vieira e Guerra Advogados.

Também participa da disputa José Roberto Rodrigues da Rosa, que atua na advocacia criminal e também é psicólogo. O candidato possui pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal.

José Eduardo Chemin Cury é sócio do escritório Pradebon, Cury & Luna Advogados Associados e possui pós-graduação em Direito Administrativo, Constitucional e Eleitoral.

Já Silmara Salamaia Gonçalves preside a Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados da OAB/MS no triênio 2025-2027, atuando em pautas ligadas à representação institucional da categoria.

O advogado Ewerton Araújo de Brito atua na advocacia e leciona Processo Penal e prática penal na Centro Universitário da Grande Dourados. Ele também presidiu a 4ª Subseção da OAB em Dourados e Itaporã entre 2022 e 2024.

Outro nome na disputa é Mário Augusto Garcia Azuaga, que trabalha como advogado correspondente em Campo Grande e atua nas áreas cível, penal, trabalhista, tributária, ambiental e do consumidor.

Completa a lista Maristela Fernandes Del Picchia, que possui atuação na advocacia em Mato Grosso do Sul.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Carlos Alberto Garcete assume cargo de juiz de 2ª instância no TRE-MS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *