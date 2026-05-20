Suspeito de ser chefe do tráfico na fronteira, é preso em operação da PF

Foi preso, nesta terça-feira (19) durante a Operação Lucis, Rogério Siqueira Azambuja, suspeito de participar de organização criminosa voltada para o tráfico na região de fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, Paraguai. A ação teve como objetivo o combate ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes ligados à atuação de organização criminosa em MS e outros três estados do país.

Segundo informações divulgadas sobre os detalhes da prisão, o suspeito já havia sido alvo de operação anteriormente, na Operação Ciclone em 2004, que miravam uma das maiores quadrilhas de tráfico do país na época. O grupo traficava droga desde a fronteira até a cidade litorânea, além de São Paulo e Maranhão. Na ocasião, Rogério foi apontado como “chefe do bando”.

Na época foi constatado que Rogério possuía uma empresa de importação e exportação, e facilitava o tráfico de drogas diretamente do Paraguai.

Operação Lucis

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, imóveis e valores pertencentes a pessoas físicas e jurídicas investigadas. As ordens judiciais foram executadas nas cidades de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul; São Paulo e Guarulhos, em São Paulo; Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso; e Porto Seguro, na Bahia.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a apreensão de aproximadamente 551,9 quilos de cocaína realizada em dezembro de 2024 pelo TOR/MS (Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. A partir do flagrante, os investigadores aprofundaram as diligências para identificar os integrantes da suposta organização criminosa e o esquema financeiro utilizado para ocultação de patrimônio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram