Justiça concede habeas corpus e médico investigado por morte da esposa deve usar tornozeleira eletrônica

O cardiologista João Jazbik Neto, de 78 anos, preso desde segunda-feira (18), deve ser solto nas próximas horas após a Justiça aceitar o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa na quinta-feira (21).

O médico havia sido detido por suspeita de fraude processual e posse ilegal de arma de fogo após a morte da esposa, a fisioterapeuta Fabíola Marcotti, de 51 anos. O caso segue sob investigação e ainda levanta a dúvida se a mulher teria tirado a própria vida ou sido vítima de homicídio.

Com a decisão judicial, João Jazbik Neto poderá responder ao processo em liberdade, mas terá que cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar a cidade sem autorização.

Segundo o advogado de defesa, José Belga Trad, a decisão representa um alívio diante da situação vivida pelo cliente, que nega qualquer participação na morte da esposa.

A expectativa é de que o cardiologista deixe o Centro de Triagem Anísio Lima ainda na manhã deste sábado (23) e seja encaminhado ao setor responsável pela instalação do equipamento de monitoramento eletrônico.