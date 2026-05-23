Solidariedade: quase 370 pessoas já oficializaram doação de órgãos em MS pelos Cartórios de Notas

A AEDO (Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos), realizada pelos Cartórios de Notas, completa dois anos consolidando-se como uma importante ferramenta de incentivo à doação de órgãos em Mato Grosso do Sul. Desde sua criação, já foram registradas 366 manifestações formais de vontade no estado, todas realizadas de forma totalmente digital.

Segundo dados do Ministério da Saúde, somente em 2026 mais de 3 mil transplantes já foram realizados no Brasil. Entre os procedimentos mais frequentes estão os transplantes de rim e fígado, que concentram as maiores demandas tanto no estado quanto nacionalmente.

O avanço reforça a conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos e contribui para fortalecer o sistema nacional de transplantes. Atualmente, mais de 290 pessoas aguardam por um transplante em Mato Grosso do Sul, enquanto cerca de 48 mil pacientes seguem na fila em todo o país.

Criada pelo CNB-CF (Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal), por meio da plataforma e-Notariado, e regulamentada nacionalmente pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a AEDO permite que qualquer cidadão registre gratuitamente sua autorização oficial para doação de órgãos pela internet, com validação jurídica feita pelos Cartórios de Notas.

Os dados demonstram crescimento contínuo nas adesões desde o lançamento da plataforma, consolidando a AEDO como um instrumento de apoio à política pública de transplantes e à ampliação do acesso da população à manifestação formal de vontade.

“A AEDO é uma ferramenta que traz segurança jurídica e facilita a manifestação de vontade do cidadão de forma totalmente digital. Em Mato Grosso do Sul, já são quase 370 registros, um avanço importante para fortalecer a cultura da doação. Diante do número de pessoas que ainda aguardam por um transplante, cada autorização formalizada pode representar uma chance real de salvar vidas”, destaca Elder Dutra, presidente do CNB/MS.

Além do avanço tecnológico, iniciativas legislativas também vêm incentivando a adesão ao sistema. No Paraná, por exemplo, a Lei nº 22.618/2025 passou a garantir benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos para doadores cadastrados na AEDO.

Como funciona a AEDO

O processo é totalmente digital e realizado pela plataforma e-Notariado. O interessado acessa o portal oficial da AEDO, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, participa de uma videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento indicando quais órgãos deseja doar.

Após a conclusão, a autorização passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes. O documento também pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.

Por Michelly Perez