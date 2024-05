Jovem suspeita de homicídio é presa em Campo Grande

Gabriela Tejas da Silva, de 19 anos, suspeita de esfaquear e matar seu cunhado, Pedro Henrique de Souza, de 18 anos, foi presa na noite desta terça-feira (28), dois dias após o crime que aconteceu no bairro Taquaral Bosque. A prisão ocorreu após a emissão de um mandado de prisão preventiva.

Gabriela se apresentou na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), no Bairro Tiradentes, acompanhada por um advogado. Ela agora está à disposição da Justiça.

O crime ocorreu durante a madrugada, quando Pedro Henrique, sua esposa e a cunhada Gabriela, estavam na residência do casal, na Rua Clark, consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, os três saíram andando pela região e entraram no corredor da casa de um amigo. Ali, Pedro e sua esposa começaram a discutir, resultando em uma agressão física.

Durante a altercação, Gabriela interveio, pediu para Pedro solta a irmã, e em seguida, desferiu uma facada no abdome do cunhado. Ele conseguiu andar por alguns metros, mas acabou caindo na rua, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda naquela madrugada, a casa onde Pedro e sua esposa moravam, também na Rua Clark, foi incendiada. As razões para o incêndio ainda são desconhecidas.

As famílias dos envolvidos têm históricos criminais marcados por episódios violentos. Pedro Henrique era filho de Rodrigo da Silva Raimundo, 39, que foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar em novembro do ano passado. Rodrigo tinha uma extensa ficha criminal, com 72 ocorrências registradas, incluindo ameaças, violência doméstica, lesão corporal, resistência, roubo, dano, desacato e maus-tratos.

Por outro lado, o irmão de Gabriela, Lucas Monteiro Tejas, de 20 anos, foi morto há cinco anos após trocar tiros com a polícia durante uma tentativa de assalto na Subway em frente à UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), localizada na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande.

