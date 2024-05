Mulher é sequestrada e tem camionete roubada, após sair da academia

Na tarde da última terça-feira (28), uma mulher de 49 anos, foi sequestrada na saída da academia e teve sua caminhonete roubada pelo bandido. O Caso aconteceu em Amambai.

Conforme consta no registro policial, a mulher contou que havia saído da academia no momento em que entrava em seu carro, o autor mostrou uma arma, entrou pela porta traseira e anunciou o assalto.

Ele mandou a mulher dirigir sentido à saída de Coronel Sapucaia e revelou que tinha uma dívida e precisava da caminhonete para pagá-la. Em sequência, a vítima foi deixada numa estrada vicinal e teve seu aparelho celular jogado pelo assaltante no primeiro quebra-molas da aldeia indígena. Não há informação se o bandido foi identificado e preso nem se a caminhonete foi recuperada.

