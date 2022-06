Luva de Pedreiro: empresário é acusado de aplicar golpe em jovem

Nesta quarta-feira, a polemica em cima do empresário do jovem influencer Luva de Pedreiro, ganhou novos capítulos. Segundo apurou a coluna de Léo Dias, os novos gestores da carreira do menino revelaram que ele tinha apenas R$ 7.500 em sua conta. A declaração chocou a internet, afinal recentemente foi divulgado um contrato de cerca de R$ 1 milhão, apenas com a empresa Amazon.

De acordo com os novos empresários, a conta do Instagram de Luva sequer estava em nome dele, mas sob o comando de Allan Jesus, o antigo empresário. Isto é, o dinheiro do atleta esta sob total controle do empresário, visto que as duas únicas contas bancárias que o influenciador tem acesso possuem um giro de R$ 7.500 e um saldo praticamente não existente.

Resposta de Allan

Após o jovem excluir de seu Instagram todas as publicações em referência a Allan Jesus, o antigo empresário se manifestou, por meio de nota oficial. O empresário disse que não foi informado acerca de uma rescisão de contrato.

“ASJ e Luva de Pedreiro, com uma trajetória de sucesso até aqui, possuem contrato com vigência até o ano de 2026. Se algumas das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão”, iniciou o empresário.

“Até o presente momento, a ASJ não recebeu qualquer comunicação formal e/ou notificação a respeito de eventual tentativa de rescisão do Luva de Pedreiro. A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade”, prosseguiu

Allan ainda garantiu que esta disposto a esclarecer a situação.

“De qualquer modo, instado a se manifestar ou demonstrar a regularidade de seus atos, a ASJ o fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário. Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá. Cordialmente, Allan Jesus, CEO da ASJ.”

Carreira do Luva de Pedreiro

Aos 20 anos de idade, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro começou a fazer vídeos bem humorados na plataforma TikTok. Basicamente o jovem atleta faz um golaço em um clássico “terrão” e fala seu famoso bordão “RECEBAAA”.

Eu sou o melhor do mundo! Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou 🧤 Graças a Deus pai ❤ pic.twitter.com/l5avObzoLM — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) June 14, 2022

Luva de Pedreiro se tornou um fenômeno na internet. Seu carisma permitiu que o jovem fechasse vários contratos, realizando viagens, conhecendo grande atletas mundiais e até assistindo a última grande final da Champions League.

Acredite nos seus sonhos. 4 anos atrás eu via na tv de tubo com o sinal todo chuviscando 🙏🏻 hoje estou na final. pic.twitter.com/yi7hIx2tFq — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) May 28, 2022

