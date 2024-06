Jovem morre em confronto com polícia no Jardim Itamaracá

Um jovem de 19 anos, identificado inicialmente como Lucas, morreu no início da noite desta segunda-feira (3) após ser baleado durante um confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial se dirigiu ao local após denúncias sobre atividades criminosas envolvendo o suspeito. Ao chegar na residência onde Lucas morava com sua esposa, ele tentou fugir pulando o muro da casa.

A esposa de Lucas atendeu os policiais, enquanto ele se dirigiu aos fundos da casa carregando duas mochilas e uma arma de fogo. Lucas foi visto descartando objetos em um terreno baldio antes de se refugiar na casa de um vizinho.

Ainda conforme o registro policial, a troca de tiros ocorreu no interior desta residência, onde Lucas novamente tentou escapar pela janela. Durante uma das abordagens, ele atirou contra os policiais, que revidaram, alegando legítima defesa. Lucas foi baleado com três disparos e desarmado.

Após o confronto, Lucas foi socorrido pela equipe da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário. Apesar dos esforços médicos, ele foi declarado morto minutos depois.

Durante a busca no imóvel, a polícia encontrou as mochilas contendo porções de cocaína e maconha, além de um case de pistola Taurus com carregadores e munições de diversos calibres. Também foi apreendida uma espingarda sem marca aparente.

A perícia esteve no local junto com a delegada plantonista Joilce Ramos para realizar os procedimentos necessários. O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como tráfico de drogas, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e porte de arma.

