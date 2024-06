Tempo estável predomina em Mato Grosso do Sul nos próximos dez dias

Mato Grosso do Sul deve continuar com tempo estável, com sol e variação de nebulosidade, ao longo dos próximos dez dias, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Esta condição meteorológica se deve à atuação de uma alta pressão atmosférica, que favorece o clima mais quente e seco na região.

O Cemtec informou que mudanças no tempo são esperadas apenas entre os dias 14 e 17 de junho, quando uma nova frente fria deve chegar ao Estado, trazendo possíveis alterações nas condições climáticas. Em Campo Grande, o dia começou com céu aberto e temperatura de 19ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve atingir 27ºC nesta terça-feira (4). Para quarta-feira (5), a máxima prevista é de 28ºC, enquanto na quinta (6) e sexta-feira (7), os termômetros podem chegar aos 29ºC.

Na região pantaneira, as máximas para esta terça-feira são, Coxim, com 30ºC, Corumbá, com 32ºC, Aquidauana e Porto Murtinho, com 31ºC. No sul do Estado, as temperaturas são mais amenas, onde Ponta Porã deve registrar 26ºC de máxima e Dourados, 28ºC.

Outras cidades do Estado também têm suas máximas previstas. Chapadão do Sul, com 26ºC, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Naviraí e Ivinhema com 27ºC, Três Lagoas, Água Clara, Paranaíba, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul com 28ºC, Bonito e Maracaju com 29ºC.

A chegada da nova frente fria, prevista para entre 14 e 17 de junho, poderá trazer chuvas e uma queda nas temperaturas, aliviando o calor predominante. O Cemtec continuará monitorando as condições e fornecerá atualizações conforme necessário.

Com informações do Cemtec e Inmet

