Ex-vereador de Anastácio é morto a tiros em briga durante festa da aniversário de cidade

O ex-vereador do município de Anastácio, Wander Alves Meleiro, conhecido como Dinho Vital, de 40 anos, foi assassinado a tiros, na BR-262, na tarde de quarta-feira (8), após uma discussão com o ex-prefeito Douglas Melo Figueiredo.

Conforme informações preliminares, o desentendimento entre os envolvidos teve início durante a festa de comemoração dos 59 anos da cidade, realizada em uma chácara próxima à rodovia. Testemunhas relataram que o ex-vereador, aparentemente sob efeito de álcool, se envolveu em uma discussão acalorada com o ex-prefeito, após o atual prefeito, Nildon Alves anunciar que lançaria Douglas como pré-candidato pelo partido.

Vídeos gravados no momento da confusão mostram que a briga foi contida por outras pessoas que participavam da comemoração, mas a situação se agravou quando Dinho deixou o local e retornou armado, fazendo ameaças ao ex-prefeito. Foi nesse momento que a crime aconteceu.

Ainda conforme informações preliminares, um policial militar à paisana teria intervindo na situação na rodovia, resultando em uma troca de tiros que resultou na morte do ex-vereador. No local, além do óbito, um veículo Fiat Toro com um pneu furado foi encontrado, junto a uma arma que estava próxima ao corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois das 17h para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo na BR-262. A Polícia Militar também foi chamada para investigar o incidente.

O Partido Progressistas, ao qual Dinho Vital era filiado e atuava como vice-presidente da Comissão Provisória do Partido Progressistas de Anastácio, publicou nota de pesar em suas redes sociais, destacando o trabalho realizado por Dinho ao serviço público e bem-estar da comunidade.

