Costa Rica se despede do Campeonato Brasileiro Série D com derrota

A equipe do Costa Rica se despediu na tarde de ontem (30), com derrota por 2 a 1, contra o Bahia de Feira, pelas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro série D. O jogo aconteceu na Arena do Cajueiro, na cidade de Feira de Santana (BA).

Com elenco mais qualificado, o Bahia de Feira abriu o placar com dois gols de José Francisco ( aos 27’ e 35’ min) ainda no primeiro tempo. O segundo tempo começou com o time de Mato Grosso do Sul indo para cima em busca do resultado, mas o gol saiu apenas nos acréscimos da segunda etapa com Rafael Assis ( aos 48 minutos). O time do norte de MS não teve tempo para reação, se despedindo da Série D com derrota por 2 a 1.

O Bahia de Feira avança para a próxima fase de mata-mata da competição nacional. Já o Costa Rica se despede da Série D, e agora inicia a preparação para o campeonato sul-mato-grossense de 2023.

