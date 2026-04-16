Jovem é agredida, ameaçada de estupro e tem casa destruída por ex em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (16), uma jovem de 19 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi vítima de agressões, ameaças e teve a casa invadida e destruída pelo ex-namorado, de 28 anos. O caso aconteceu no bairro Vila Popular, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de invasão. No local, a vítima relatou que o relacionamento havia terminado há cerca de quatro dias e que vinha sendo perseguida desde então pelo, então, ex-companheiro.

Na noite anterior, ela estava em uma tabacaria no bairro Jardim dos Estados, quando o suspeito apareceu, a xingou e jogou cerveja nela, sendo retirado por seguranças. Cerca de uma hora depois, ele enviou mensagens dizendo que ela teria uma “surpresa” ao chegar em casa.

Ao retornar, a jovem encontrou o imóvel arrombado, com diversos objetos danificados. Entre os estragos estavam móveis arrancados, televisão quebrada, roupas rasgadas e fios cortados. Também foram levados os documentos pessoais e o dinheiro da vítima.

Ainda conforme o relato, ao entrar no banheiro, o homem invadiu novamente a residência, forçou a porta e afirmou que teria relação sexual com a vítima, mesmo ela recusando. Diante da negativa, ele passou a agredi-la com tapas e ameaças.

A jovem conseguiu fugir para a rua, mas foi alcançada, derrubada e arrastada pelos cabelos. A agressão só foi interrompida quando uma vizinha informou que havia acionado a polícia. O suspeito fugiu.

Após buscas, ele foi localizado na casa da mãe, no bairro Santo Amaro. Com ele, os policiais encontraram o documento da vítima.

O homem admitiu parte dos fatos, incluindo o arrombamento da residência, mas negou o furto do dinheiro.

Ambos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A vítima apresentava inchaço no rosto, enquanto o suspeito tinha vermelhidão na região da clavícula.

O caso foi registrado como tentativa de estupro, lesão corporal, ameaça, injúria, furto e dano, e será investigado pela Polícia Civil.