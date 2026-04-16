PF cumpre mandados e bloqueia até R$ 18 milhões em operação contra tráfico em MS

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Audácia 2, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu nos municípios de Dourados, Campo Grande, Caarapó e Fátima do Sul. As investigações começaram após a apreensão de dinheiro em espécie transportado entre Ponta Porã e Dourados, em novembro de 2023.

Segundo a PF, após a primeira fase da operação, realizada em julho de 2025, surgiram novos elementos que indicam a possível atuação de um grupo envolvido com tráfico de drogas, com suspeita de participação de servidores públicos.

Durante a ação desta quinta-feira, também foram determinadas medidas cautelares, incluindo o bloqueio de bens que pode chegar a R$ 18 milhões.

O objetivo é reunir provas que confirmem ou descartem as suspeitas investigadas.