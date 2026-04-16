Camisa do Santos assinada por Neymar Jr. será leiloada no Bazar Vip Beneficiente

Leiloando uma camiseta do Santos Futebol Clube autografada pelo jogador Neymar Jr. e outros itens de alto padrão como bolsas da Calvin Klein, carteiras Guess, um Trend Coach da Burberry, além de relógios das marcas Fossil e Michael Kors, o Bazar Vip Beneficente chega a sua 4ª edição, que será realizada neste sábado (18), das 13h às 17h, no Clube Estoril, no Jardim Autonomista.

Além das peças que poderão ser arrematadas, o Bazar terá mais 9 mil itens entre roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos para todas as idades, bolsas e mochilas, bem como acessórios, itens de decoração e perfumaria com produtos Victoria’s Secret.

Entre as marcas que podem ser encontradas a preços acessíveis estão Animale, Tommy Hilfiger, Brooksfield, John John, Zara, Farm, Guess, Calvin Klein, Nike, Adidas, New Balance, Shoulder, Le Lis, Schutz, Ralph Lauren, Santa Lolla, Gap, Richards, Morena Rosa, Capodarte, Osklen, Carter’s, Melissa, Track & Field e Michael Kors.

Nesta edição também serão comercializados itens de tecnologia como smartwatches, fones de ouvido bluetooth e celulares como o Realme Samsung Note 50, tudo com o preço acessível e confiabilidade.

Compras que mudam vidas

Parte dos recursos arrecadados com as vendas será revertido para ações beneficentes e assistenciais organizadas pela Casa da União – Lar de Santana, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oficinas de capacitação, distribuição de alimentos por meio de parcerias com o Sesc Mesa Brasil, palestras orientativas e aulas de instrumentos por meio do projeto Notas de Alegrias.

Atualmente, as ações da Casa da União atende famílias da região do Jardim Monte Alegre, onde se localiza a sede da Associação.

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