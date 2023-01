Defesa Civil alerta sobre tempestades, e orienta conduta

Campo Grande está no radar de alerta de tempestade da Defesa Civil, nesta quarta-feira (11), o que levou a Defesa Civil emitir alerta de atenção.

“Está previsto tempestade severa para algumas regiões do Estado. É importante você enviar por SMS no número 4099 o número do seu CEP para receber as notificações da Defesa Civil. É importante tomar algumas medidas preventivas, há possibilidade de áreas de alagamento, procure rotas alternativas caso a água passe o meio-fio. Existe o risco de descargas elétricas e se estiver em casa tire das tomadas os aparelhos eletrônicos e evite estacionar seus carros em locais que exista torres de transmissões ou placas de propagandas”, alertou o Diretor-geral da Defesa Civil de MS- Fabio Catarinelli.

As chuvas variam de intensidade moderada a forte e, localmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Foto: Marcos Maluf

Com informação de João Vilalba

