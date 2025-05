Com grande elenco e ótima avaliação da crítica especializada, Thunderbolts novo filme do Universo Cinematográfico Marvel deve agradar os fãs mais exigentes

“Thunderbolts*” estreia hoje nos cinemas do país como a nova aposta do Universo Cinematográfico Marvel. Dirigido por Jake Schereier (‘Cidades de Papel’), o roteiro é assinado por Eric Pearson e Joanna Cal. O longa traz um novo grupo de personagens (que já são conhecidos de outras produções da Marvel), e que são interpretados por grandes nomes de Hollywood, como Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Wyatt Russel, Hannah-John Kamen, Olga Kurylenko e Julia Louis-Dreyfus.

Sinopse

Em Thunderbolts* , uma equipe de anti-heróis é recrutada para uma missão perigosa. Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker formam o grupo de desajustados e rejeitados que, pegos numa armadilha pela diretora da CIA Valentina Allegra de Fontaine, são obrigados a embarcar num plano ofensivo que os fará confrontar seus maiores traumas e cicatrizes do passado.

Prontos para agir a favor de causas duvidosas, os seis parecem ser a escolha errada para lidar com os desafios de alto risco ao lado do governo. Yelena é uma ex-espiã e assassina altamente treinada pela organização criminosa russa Sala Vermelha. Guardião Vermelho era um super soldado russo que esteve ao lado de Yelena em uma de suas missões secretas nos Estados Unidos. Já Ava Starr, conhecida como Fantasma, era uma espiã da SHIELD explorada por suas habilidades quânticas.

John Walker, o Agente Americano, foi um herói descartado de sua posição como substituto de Steve Rogers/Capitão América por seu jeito impulsivo e violento. Treinadora é filha do líder da Sala Vermelha, submetida a um tratamento experimental que a transformou numa assassina ciberneticamente aprimorada. E por último, Bucky Barnes, o Soldado Invernal, foi um assassino mentalmente controlado pela organização secreta HYDRA. Será que esse grupo de nomes superpoderosos que atuaram fora dos limites convencionais encontrará redenção ou se aniquilará?

Crítica especializada

O filme chega à telona com o respaldo da crítica especializada, já que estreou com 90% de aprovação no site agregador de críticas de filmes Rotten Tomatoes, com base em 82 críticas submetidas ao agregador até o fechamento desta edição. Uma ótima avaliação levando em conta os filmes de super-heróis que estrearam nos últimos quatro anos, alguns com avaliações muito abaixo da média. O grande destaque das críticas é Florence Pugh, que, para alguns, faz um trabalho digno de prêmios. Confira algumas das críticas:

“Thunderbolts* aborda habilmente a saúde mental e funciona como um filme fantástico do MCU, com ótimas atuações de Florence Pugh e Lewis Pullman.”, escreveu Molly Freeman, em sua crítica de nota 8/10, publicada no Screen Rant.

“Em ambas as extremidades do espectro, Pugh entrega uma atuação que lhe renderia prêmios se não fosse em um filme de super-heróis. Ela entrega suas falas impactantes com timing perfeito, especialmente quando está discutindo e trocando farpas com o Guardião Vermelho. Mas ela também consegue irradiar emoção pura – e tudo isso mantendo um sotaque russo decente e dando cambalhotas em suas cenas de luta acrobáticas. No fim das contas, é por isso que Thunderbolts* é muito melhor do que a maioria dos filmes da Marvel pós-Ultimato. Não é só porque é um thriller de espionagem cru, de coração grande e sobre anti-heróis adoravelmente desorientados. É porque tem uma atriz tão carismática quanto Pugh no centro.”, escreveu Nicholas Barber, em sua crítica de nota 8/10, publicada no site da BBC.

“Thunderbolts* realmente parece diferente do que veio antes, não por causa dessas credenciais independentes, mas por ser o primeiro de seu tipo a parecer genuinamente autoconsciente.”, escreveu Clarisse Loughrey, em sua crítica de nota 8/10, publicada no The Independent.

“Embora seja difícil ignorar a sensação de que, na prática, este estúdio está apenas raspando o fundo do tacho, esperando desesperadamente que seus personagens secundários se tornem protagonistas, eles fizeram um trabalho incrivelmente bom nisso.”, escreveu William Bibbiani, em sua crítica de nota 8/10, publicada no The Wrap.

“Embora alguns dos personagens e os atores que os interpretam tenham aparecido em filmes anteriores, há frescor nesta reunião inédita, sem mencionar algo ainda mais inesperado: coração. Isso se deve a um elenco atraente, mas também ao sangue novo de uma equipe criativa com uma visão distinta sobre o gênero.”, escreveu David Rooney, em sua crítica de nota 7/10, publicada no Hollywood Reporter.

“Assim como nos filmes dos Guardiões da Galáxia, o que funciona aqui é a tensão desconfortável dentro de uma equipe que se une por necessidade, em vez de qualquer senso natural de afinidade.”, escreveu Peter Debruge, em sua crítica de nota 6/10, publicada no site da Variety.

“Mesmo que o filme, por vezes, pareça estar preparando o terreno para projetos futuros, ele nunca se sente sobrecarregado por isso, mas sim como se estivéssemos vendo a progressão natural de para onde as histórias desses personagens deveriam levar. Thunderbolts* é uma surpresa agradável no MCU; foi preciso apenas uma união dos super-heróis mais improváveis da Marvel para trazer isso à tona neles.”, escreveu Ross Bonaime, em sua crítica de nota 8/10, publicada no Collider.

Thunderbolts* estreia hoje nos cinemas do país a classificação indicativa é para maiores de 14 anos. A propósito, não sai correndo da sala de cinema, pois o longa tem duas cenas pós-créditos.

Por Marcelo Rezende

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.