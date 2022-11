Investigado pela Polícia Civil, jovem atira no olho da namorada acidentalmente

Na tarde desta quarta-feira (23), uma adolescente de 17 anos foi atingida por um tiro no olho direito de um revólver calibre. 38, disparado acidentalmente pelo próprio namorado, outro jovem, de 20 anos, na casa da mãe do rapaz na Rua Lontras, no Jardim São Conrado, região sudoeste de Campo Grande.

Segundo testemunhas, a garota foi socorrida para a Santa Casa de Campo consciente e orientada por uma equipe do Corpo de bombeiros Militar. Enquanto isso, a Polícia Militar algemou o autor do disparo e o encaminhou para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O GOI (Grupo de Operações e Investigações, da Polícia Civil, está no local porque o autor que foi preso hoje, também é testemunha do caso que vitimou Lyncon Diogo Santos Santana na última sexta-feira. Ao que tudo indica, foi ele quem armou para que houvesse o homicídio. Acesse também: Suposto pai de santo que estuprou adolescente tem prisão preventiva decretada

Com informações dos repórteres Mariely Barros com Marcos Maluf