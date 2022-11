Jovem de 19 anos é assassinado a tiros no São Conrado

Lyncon Diogo Santos Santana, de 19 anos, foi assassinado a tiros na noite da última sexta-feira (18), no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor dos disparos ainda não foi identificado pela polícia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Lyncon foi ao local para entregar uma chave para a cunhada. Depois disso, encontrou um conhecido do bairro, com quem ficou conversando na calçada.

Foi quando, por volta das 19h, um homem em uma motocicleta perguntou pelo nome da vítima e disparou vários tiros contra o mesmo. Em seguida, o autor fugiu. Após levar o tiro, a vítima correu uma quadra, caiu no chão e faleceu no local.

O conhecido de Lyncon conseguiu fugir do local e não retornou. A cunhada e a esposa de Lyncon não presenciaram a cena.

Segundo informações de populares não identificados, o autor dos disparos usava uma tornozeleira eletrônica. Foi relatado que tinha uma tatuagem de flor com espinhos no lado direito do pescoço e outra tatuagem semelhante na perna direita. Também uma toca balaclava e tinha um piercing no lábio inferior.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil compareceram ao local do assassinato. A Perícia recolheu sete cápsulas de bala e um projétil deformado, todos do calibre 380.

O caso foi registrado na Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue em investigação.

