Jovem de 18 Anos é morto pela cunhada após agredir a esposa em Campo Grande

Na madrugada de domingo (26), um jovem de 18 anos, identificado como Pedro, foi esfaqueado pela cunhada, de 19 anos, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande. O incidente ocorreu após Pedro ter agredido sua esposa durante uma discussão.

Segundo o Boletim de Ocorrência, testemunhas relataram à polícia que Pedro iniciou uma agressão contra sua companheira, uma mulher de 24 anos, no meio de uma briga do casal. Ao presenciar a agressão, a cunhada, irmã da esposa de Pedro, pegou uma faca e atacou o jovem, desferindo um golpe no abdômen dele.

Ferido, Pedro caiu no meio da Rua Clark. Familiares acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando os socorristas chegaram ao local, Pedro já estava morto. A jovem e 19 anos fugiu imediatamente após o ataque e até o momento não foi localizada pela polícia.

A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local do crime para realizar os procedimentos necessários. A faca usada não foi encontrada. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio simples e lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

