 Motociclista morre em acidente de trânsito em Rio Brilhante

O motociclista Alex Rodrigues dos Santos, de 42 anos, morreu na madrugada deste sábado após um grave acidente de trânsito ocorrido na quarta-feira (22). O acidente aconteceu no cruzamento das Ruas Júlio Siqueira Maia com São Luiz de Cáceres, em Rio Brilhante, a 161 km de Campo Grande.

Alex seguia em sua motocicleta quando foi atingido por um veículo de passeio. Com ferimentos graves, ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade. Devido à gravidade, foi necessário transferir a vítima para um hospital em Dourados. Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, Alex chegou a ser intubado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de passar pela cirurgia que aguardava.

A vítima era motorista da Secretaria de Saúde de Rio Brilhante e morava no Bairro Progresso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o motorista do veículo de passeio envolvido no acidente. A polícia investiga o caso para determinar as causas e responsabilidades do ocorrido.

