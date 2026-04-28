Jogos Escolares de Campo Grande abrem inscrições para modalidades individuais

Estão abertas até o dia 4 de maio as inscrições para a segunda etapa da 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande, voltada às modalidades individuais. Neste ano, a competição traz novidades como disputas de mountain bike, ciclismo, skate e remo indoor virtual.

O evento é destinado a estudantes de 12 a 17 anos, divididos nas categorias A, para atletas de 15 a 17 anos, e B, de 12 a 14 anos, nos naipes masculino e feminino.

Além de incentivar a prática esportiva entre os alunos, os jogos também funcionam como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

A organização espera grande participação nas novas modalidades, principalmente no skate e mountain bike. Já o remo indoor virtual estreia nesta edição e também será disputado pela primeira vez em nível estadual.

As competições serão realizadas ao longo do mês de maio e os classificados garantem vaga para a fase estadual. O regulamento e outras informações estão disponíveis no site oficial da competição.