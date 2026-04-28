Diesel cai até 5,93% em Campo Grande após medidas para conter alta dos combustíveis

Levantamento do Procon MS aponta recuo nas saídas da cidade, enquanto gasolina e etanol seguem estáveis

O monitoramento mais recente do Procon Mato Grosso do Sul identificou queda nos preços do diesel comercializado em postos localizados nas saídas de Campo Grande. A análise compara dados coletados nos dias 10 e 23 de abril de 2026 e indica recuo tanto no Diesel S10 quanto no Diesel S500, enquanto gasolina e etanol permaneceram estáveis.

De acordo com o levantamento, o Diesel S10 apresentou a maior redução entre os combustíveis analisados. Considerando os maiores valores praticados, a queda foi de 5,93%, independentemente da forma de pagamento. Já o Diesel S500 registrou redução de 5,38% no crédito e de 4,80% para pagamentos em dinheiro ou débito.

Os dados foram coletados em seis postos situados em pontos estratégicos do anel viário da capital, abrangendo as saídas para Sidrolândia, Três Lagoas, Corumbá e Coxim. O objetivo é acompanhar a evolução dos preços em áreas de grande circulação, especialmente para motoristas que utilizam as rodovias.

Apesar da redução no diesel, não houve variação nos preços da gasolina comum e do etanol no período analisado, o que indica um comportamento distinto entre os combustíveis monitorados.

O levantamento também considera os impactos de medidas adotadas para conter a alta dos combustíveis no país, em um cenário influenciado pelo aumento dos custos internacionais do petróleo. Entre as ações, estão subsídios na importação e na produção, além da isenção de tributos sobre o biodiesel.

Segundo o Procon, esses incentivos tendem a ser diluídos ao longo da cadeia — da importação à revenda —, o que pode limitar o efeito direto no preço final ao consumidor.

O monitoramento é realizado de forma periódica e, conforme o órgão, continuará sendo divulgado como forma de orientar motoristas e ampliar a transparência sobre a variação dos preços praticados na capital.

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