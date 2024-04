Homem descumpre medida protetiva e ateia fogo em casa de ex-namorada

Um homem de 28 anos foi preso na segunda-feira(15) por descumprir medida protetiva e incendiar casa da ex-namorada em Dourados. O ocorrido foi no último dia 09/04. A prisão foi feita pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

De acordo com informações da Depac, a DAM de Dourados tomou conhecimento de que A.M.C.M. havia incendiado a casa da ex-companheira, de 26 anos de idade, durante a madrugada, na região da Picadinha, Dourados/MS. No mesmo dia, foi decretada a Prisão Preventiva e Busca e Apreensão contra o homem por ter cometido crimes de violência doméstica em 2022 e 2023, incluindo descumprimentos de medida protetiva em data recente no ano de 2024.

A polícia tentou realizar a prisão em flagrante no dia 09/04, pelo incêndio, mas, ao chegar no local, ele havia fugido. No dia 12/04, novamente a equipe foi até a residência dele para cumprir os Mandados expedidos pela 3ª Vara Criminal de Dourados, no entanto, ele foi considerado foragido.

Somente, ontem na segunda-feira, o homem foi preso porque se entregou na delegacia. O autor não quis falar sobre os fatos investigados.

