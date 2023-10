Jamil Name Filho e Marcelo Rios devem voltar ao banco dos réus

Após três dias de sessão de julgamento, o juiz Aluizio Pereira dos Santos,proferiu sentença ao ex-guarda municipal Marcelo Rios, que recebeu pena de 23 anos de reclusão e o pagamento de 120 dias-multa por homicídio qualificado, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vladenilson foi condenado a 21 anos e seis meses de reclusão e o pagamento de 60 dias-multa por homicídio qualificado e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Já Jamil Name Filho, acusado de ser o mandante, recebeu a pena de 23 anos e seis meses de reclusão e o pagamento de 60 dias-multa pelos crimes de homicídio e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito.

Jamil Name Filho e o ex- -guarda civil Marcelo Rios devem voltar ao banco dos réus na próxima fase da operação Omertà, acusados pela morte de Matheus Colombo, conhecido como “Playboy da Mansão”, morto em outubro de 2018. Para o jornal O Estado, o advogado José Henrique Borges de Campos explicou quais são os crimes, pelos quais Jamil cumpre pena e os próximos julgamentos.

“Sr. Jamil Name Filho tem os seguintes processos com sentença: 4 anos e 6 meses (arsenal de armas – crime de posse de arma de fogo de uso restrito); 12 anos e 8 meses (extorsão armada contra o empresário José Carlos de Oliveira); 6 anos (integrar organização criminosa) e 23 anos e 6 meses (homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo). Somado a esses reveses judiciais, temos, ainda, a pendência do conhecido caso “Playboy da Mansão”, que encontra-se aguardando o agendamento para julgamento”, explicou.

Por – Michelly Perez

