CONHEÇA A TUBERCULOSE ARTICULAR

Prof. Dr. Izaias Pereira da Costa

O QUE É A TUBERCULOSE ARTICULAR?

Muitas pessoas desconhecem que a tuberculose (TB) não afeta somente os pulmões. No entanto, vários órgãos podem ser infectados pelo bacilo da tuberculose, além dos pulmões: as articulações, a coluna, ossos, intestinos, cérebro, etc. A TB articular é o terceiro local mais acometido pelo agente infeccioso, denominado de Mycobacterium tuberculosis (MT). No caso da TB articular, o bacilo invade as juntas, através da corrente sanguínea, levando a um processo infeccioso de evolução crônica, ocasionado a destruição da articulação acometida e das estruturas vizinhas.

QUAIS PESSOAS PODEM SER ACOMETIDAS?

A infecção pode ser resultante de vários fatores. Porém a reativação de um foco infeccioso inicial nos pulmões, é a causa mais comum. Os fatores que contribuem para a reativação da doença, que estava anteriormente bem controlada (forma latente), são: pacientes em uso de medicações imunossupressoras, o envelhecimento, a desnutrição, alcoolismo e o aumento da resistência do BT às medicações.

COMO SÃO OS SINTOMAS?

Os sintomas vão depender do local que foi infectado pelo BT. Sendo que em todos os casos, a doença tende a ser de início e evolução de forma lenta, com poucos sinais e sintomas. A presença de febre de origem desconhecida, emagrecimento, fadiga e dor estão presentes. A coluna vertebral quando acometida, apresenta-se com dor e rigidez dos músculos das costas, podendo levar à deformidade da coluna torácica (corcunda ou cifose), além dos sintomas que descrevemos acima.

Os ossos da perna (fêmur e tíbia, principalmente) quando acometidos levam a um processo de doloroso com destruição da estrutura, ocorrendo deformidade do membro. As articulações, quando invadidas pelo BT, cursam com inchaço, aumento do calor local e dor. O que pode evoluir para a destruição e deformidade da junta, havendo necessidade de procedimentos cirúrgicos para correção. As articulações mais acometidas são os joelhos, quadris e bacia. As articulações também podem ser acometidas, sem que o BT esteja presente.

São as denominadas artrites reativas, que o processo de acometimento articular é feito por partículas ou por complexos de anticorpo e proteínas do BT

Nesses casos o processo inflamatório atinge várias articulações, de forma simétrica, ou seja, se o joelho direito é acometido o esquerdo também estará.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

A história clínica e o exame clínico detalhado do paciente, levando em conta que vivemos em área endêmica, o médico deve incluir nos diagnósticos diferenciais a possibilidade de acometimento da tuberculose óssea.

O diagnóstico pode ser feito através do exame de material colhido do local da lesão, para pesquisa do bacilo.

O teste de PPD e de grande auxílio diagnóstico, bem como outros exames laboratoriais utilizando técnicas mais sofisticadas, contribuem para se firmar o diagnóstico.

QUAL O TRATAMENTO?

È importante que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível para que seja instituído o tratamento, diminuindo assim a sequelas indesejáveis. O tratamento é feito com medicações específicas, que são fornecidas pela rede de saúde pública.

O tratamento com medicações é realizado por tempo prolongado, variando de 6 a 12 meses, normalmente por combinação de 2 a 3 drogas.

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de Saúde e Desenvolvimento do CentroOeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia