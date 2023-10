Pix a compras on-line: conheça os golpes virtuais mais comuns

Mais de 6,7 mil ocorrências de estelionato já foram registradas no Estado

Os golpes digitais representam uma ameaça crescente, tendo como aliados a facilidade nas formas de pagamentos, como: Pix, cartão virtual e compras on-line. Mais de 6,7 mil ocorrências de estelionato já foram registradas em Mato Grosso do Sul, neste ano. Entre as vítimas estão desde pessoas físicas, de diversas faixas etárias, até mesmo empresas e microempresas. Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, diariamente, inúmeras vítimas registram boletins de ocorrência de casos envolvendo golpes, fraudes e estelionato que resultaram em perda de bens.

De acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), de janeiro a julho deste ano, já foram registradas 6.733 ocorrências de estelionato no Estado e mais de 2,5 mil na Capital. Entre as vítimas, estão: 4.077 adultos,1.539 jovens, 1.346 idosos, 166 não informado, 78 crianças e 64 adolescentes.

Cabe destacar que não constam no banco de dados da Sejusp estatísticas específicas de golpes on-line, extorsão ou fraudes.

O jornal O Estado conversou com o advogado criminalista Max Willians, especialista em crimes cibernéticos, que destacou quais são os tipos mais comuns de golpes e como adotar medidas preventivas para evitá- -los. “Dentre os diversos crimes cibernéticos, um dos crimes mais famosos, é o Golpe do Pix, que convence a vítima a transferir dinheiro para uma empresa ou representante comercial falso. Temos também o crime de roubo de identidade, que alia-se ao de estelionato, que é quando o criminoso clona o WhatsApp ou Instagram de alguém e, ao se passar por aquela pessoa, induz o outro a entregar dinheiro, vender objetos ou obter vantagens”, explicou o especialista Dr. Max Willians.

Além disso, um golpe bastante comum é o de extorsão nas redes sociais, por meio de relacionamentos afetivos. “Um dos crimes mais comuns que chegam ao meu escritório são de perfis de supostas mulheres, nas redes sociais, que atraem o público masculino mais velho, induzem a enviarem fotos íntimas (nudes) e depois inicia-se uma série de ameaças para obter o dinheiro da vítima que, desesperada e com medo de ter as fotos expostas, acaba cedendo e realizando a transferência bancária”, revelou.

Mas, se mesmo assim cair no golpe, o especialista orienta a procurar ajuda o quanto antes, indo até uma delegacia especializada. “Reúna todas as informações e documentos possíveis, como recibos, print da conversa ou do e-mail, número telefônico ou endereço eletrônico e em seguida registre o boletim de ocorrência, que pode te respaldar de problemas futuros. O Direito Penal brasileiro se viu na obrigação de inserir dispositivos para combater esses tipos de crime, mas a maior dificuldade tem sido localizar os autores”, explicou o advogado criminalista Dr. Willians.

O ESTADO SELECIONOU ALGUNS DOS TIPOS DE GOLPES, CONFIRA:

Golpe do Pix

Desconfie de vendas on-line a preços muito abaixo do mercado; Verifique a reputação do vendedor antes de fazer qualquer pagamento; Evite fazer Pix para reservar produtos sem garantias.

Golpe do Boleto Falso

Verifique a autenticidade do boleto comparando-o com as informações do site ou da empresa; Confirme sempre o valor do boleto com a empresa antes de realizar o pagamento; Utilize sistemas de segurança, como tokens ou autenticação em duas etapas.

Golpe do WhatsApp e Instagram

Não empreste dinheiro pelo WhatsApp ou Instagram sem verificar pessoalmente a veracidade do pedido; Sempre verifique a identidade da pessoa com quem está conversando; Desconfie de mensagens com erros de português ou informações suspeitas; Faça uma ligação de vídeo ou ouça a voz do suposto familiar ou amigo, antes de emprestar dinheiro.

Golpe do Cartão de Crédito

Verifique regularmente o extrato do cartão de crédito para identificar transações suspeitas; Utilize cartões de crédito virtuais em transações on-line; Não forneça informações do cartão de crédito em sites não confiáveis.

Golpe do Falso Emprego

Desconfie de ofertas de emprego que exigem o pagamento antecipado de taxas

Golpe do Falso Empréstimo ou Financiamento

Pesquise sobre a empresa antes de contratar empréstimos ou financiamentos; Desconfie de propostas muito vantajosas; Nunca forneça informações pessoais e bancárias a desconhecidos.

