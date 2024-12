Itens de higiene pessoal acumulam mais de 100% de variação na Capital

O sabonete teve um aumento de 77,84% entre os supermercados custando entre R$ 1,85 e R$ 3,29

Os valores dos itens de higiene pessoal tem impactado negativamente a cesta básica dos consumidores em Campo Grande. Segundo a pesquisa semanal realizada pelo O Estado, na sexta-feira (27), produtos desta seção acumulam 114,37% de variação entre os seis estabelecimentos mapeados para a comparação dos preços.

Deste total, o sabonete apresentou 77,84% de aumento de preço, custando entre R$ 1,85 e R$ 3,29. Já o preço do papel higiênico teve 36,53% de variação sendo comercializado entre R$ 21,90 e R$ 29,90. O gasto médio na compra dos produtos, de acordo com a pesquisa, é de R$ 2,31 (sabonete) e R$ 25,72 (papel higiênico), foram considerados os itens da marca Neve e Lux. Ainda na lista de higiene, o creme dental (Colgate), é vendido em média por R$ 5,00, o valor mínimo encontrado foi de R$ 4,55 e R$ 6,49 preço máximo.

No corredor de alimentos de mercearia, o pacote de arroz de 5 kg custa em torno de R$ 24,26, variam entre 22,90 e R$ 28,90 refletindo uma alta de 26,20%. Outro item que não fica de fora do cardápio do brasileiro, o feijão, é vendido entre R$ 5,25 e R$ 6,49, ou seja, o alimento tem uma alta de 23,62%. Outro produto que ficou entre os que mais aumentaram neste ano, o óleo é comercializado entre R$ 6,89 e R$ 7,99. O custo médio do produto, entre os seis supermercados, foi de R$ 7,32.

Nesta pesquisa, o macarrão com ovos (Dallas) apresentou 25,38% de diferença de preço custando entre R$ 3,98 menor valor encontrado para o alimento, frente ao maior preço encontrado, de R$ 4,99. No setor de açougue, o quilo do corte de coxão mole a vácuo teve um aumento de 31% entre as unidades visitadas, custando entre R$ 37,90 e R$ 49,90.

Hortifruti

Um dos setores mais procurados nesta época do ano, ocasionou um aumento nos preços para o tomate e da batata, já o quilo da cebola teve queda, segundo o levantamento do jornal. Com maior diferença de preço, o quilo da batata é encontrado por R$ 2,49, mas em outro ponto de revenda o preço sobe para 5,99, resultando em um aumento de 140,56%. Entre os comércios o tomate custa em média R$ 7,70, na coleta de ontem os preços oscilaram entre R$ 5,49 e R$ 9,98, revelando uma variação de 81,78%.

Na contramão, o quilo da cebola agrada ao bolso dos consumidores que foram às compras na sexta-feira. O quilo chegou a custar R$ 1,95, em média a clientela desembolsou R$ 2,92 para levar o alimento para casa. Por fim, a banana nanica era comprada por R$ 6,95 em média, um dos preços menores preços coletados foi no valor de R$ 5,98.

Por Suzi Jarde

