Aneel afirma que 2025 começará com bandeira tarifária verde

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou, na sexta-feira (27), que a bandeira tarifária para janeiro de 2025 será verde, o que significa que as contas de luz no próximo mês não terão acréscimos. A decisão foi tomada devido às boas condições de geração de energia no país, especialmente com o aumento dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, favorecido pelas chuvas.

“A melhoria nos reservatórios resultou em maior geração nas hidrelétricas, o que reduziu a necessidade de acionar usinas termelétricas, que geram energia a custos mais elevados”, destacou a agência em nota à imprensa.

Apesar das condições favoráveis, a Aneel recomenda que os consumidores mantenham hábitos de consumo consciente. A sustentabilidade do setor elétrico depende da redução do desperdício de energia, mesmo em cenários positivos.

Criadas em 2015, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Quando a bandeira verde está em vigor, não há acréscimos na conta. Já as bandeiras amarela e vermelha, aplicadas em cenários menos favoráveis, adicionam valores de R$ 1,88 (amarela), R$ 4,46 (vermelha patamar 1) e R$ 7,87 (vermelha patamar 2) a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em momentos críticos, como entre setembro de 2021 e abril de 2022, vigorou a bandeira de escassez hídrica, com custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais