Polícia prende dois suspeitos de assassinar catador de latinhas em Pedro Juan Caballero

Na sexta-feira (27), a polícia prendeu dois homens acusados de assassinato em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu no dia 20 de outubro e teve como vítima o catador de latinhas Migdonio Villalba Benítez, de 46 anos. Os suspeitos foram capturados em uma via pública no bairro Defensores del Chaco, em Pedro Juan Caballero, capital do Departamento de Amambay.

Um dos detidos de 31 anos, que tem mandados de prisão pendentes por homicídio doloso (2024), violência familiar e tentativa de feminicídio para fins de extradição para a Argentina (2024).

Já o outro acusado de 22 anos, tem mandado de prisão pendente por rebelião e homicídio culposo (2020) e por violação do poder parental e estupro (2024), na cidade de Concepción.

Após meses de investigações, a Polícia Nacional, com apoio do Departamento de Investigação Criminal, localizou a casa onde os acusados estavam se escondendo. Um dos homens tentou fugir escalando o muro, mas ao perceber que a residência já estava cercada, decidiu se entregar. O segundo suspeito apareceu pouco depois e, ao ser questionado sobre seus documentos, revelou ser o outro procurado pelo assassinato.