Investimento em preservação de mananciais garante abastecimento com 150 poços de água

Águas Guariroba descarta racionamento em meio a recordes de temperaturas

A onda de calor que está sendo registrada em Mato Grosso do Sul trouxe à tona a preocupação da população com o abastecimento de água. Para o jornal O Estado, a Águas Guariroba, concessionária responsável pelo sistema de água e tratamento de esgoto de Campo Grande, tranquilizou a todos e descartou a possibilidade da falta do serviço na cidade e citou que os 150 reservatórios operam com um nível de 99,7% de abastecimento.

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), nos 15 primeiros dias de setembro, apenas os municípios de Ivinhema, Bonito, Fátima do Sul, Sidrolândia, Corguinho e Rochedo tiveram acumulados de chuvas entre 80-150 mm, consolidando, assim, valores acima da média histórica. Os maiores acumulados de chuva ocorreram entre os dias 8 e 9 de setembro, devido ao avanço de uma frente fria. Contudo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta vermelho para uma onda de calor, em todo o Mato Grosso do Sul, com riscos à saúde.

Com os termômetros ultrapassando os 40ºC, o consumo de água aumenta significativamente. Conforme a concessionária de abastecimento, embora o período seja de maior demanda e de estiagem, a Capital conta com cobertura de água universalizada, o que minimiza os riscos de desabastecimento.

“Em Campo Grande, a Águas Guariroba realizou uma série de investimentos em programas de preservação dos mananciais. Então, quando a gente observa riscos de desabastecimento ou de falta d’água, eles foram 100% mitigados. Hoje, não temos nenhum risco de desabastecimento por falta d’água nos nossos mananciais, tanto superficiais, quanto subterrâneos. A concessionária se empenhou para garantir o abastecimento, independente do calor que vier”, comentou Ítalo Edson de Souza, gerente de operações da Águas Guariroba.

Além da Capital, os distritos de Rochedinho e Anhanduí também são atendidos pela concessionária. “Realizamos um estudo de um indicador do nosso abastecimento, ele é praticamente 100%, registrou 99,7%. Então, ao longo de um ano inteiro, tem abastecimento pleno. Campo Grande é uma cidade que, eu diria, abençoada, em questão de disponibilidade hídrica, pois temos bastante água nos nossos mananciais superficiais e subterrâneos. Está liberado o exagero no consumo nesses dias quentes”, conta o gerente de operações.

Questionado sobre interrupções de fornecimento neste período, o gerente explicou que é raro acontecer a falta de abastecimento, mas que, em alguns casos, elas são motivadas por serviços pontuais.

“Quando falamos de possíveis interrupções no abastecimento de água, hoje, acontece somente por eventuais manutenções ou por quedas de energia. Geralmente, nesses períodos de altas temperaturas, a gente acaba sofrendo com oscilações de energias temporárias, como os sistemas de abastecimento necessitam, talvez a gente possa ter algum tipo de oscilação ou interrupção nesse sentido, mas bem pontuais”, explicou.

Uma das alternativas apontadas para evitar a falta do serviço é a adoção de caixas d’água, para garantir um abastecimento temporário. “As oscilações são bem rápidas, acontecem entre 30 minutos e 2 horas, são raras, as vezes que ultrapassam esse período, que fica 3, 4 horas, intervalos superiores a 6 horas a gente não tem registro. Inclusive, por isso que o uso da caixa d’água se faz importante nas residências, nos comércios e nas indústrias, justamente para que a percepção dessa ausência do abastecimento, no meio de manutenções, não seja sentido pela população”, finaliza o gerente de operações.

Investimentos

Em março desse ano, a equipe reforçou o abastecimento de água com mais 3 novos poços. Os bairros contemplados foram Parque dos Poderes, Chácara dos Poderes e São Caetano, beneficiando mais de 10 mil pessoas. “Em Campo Grande, atualmente, a gente tem duas captações superficiais e mais de 150 poços que são as captações subterrâneas. Nos últimos anos, foram abertos vinte poços”, destacou.

Por – Inez Nazira

