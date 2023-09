Pão francês deixa café da manhã mais caro

Segundo dados do Dieese, aumento em agosto foi de 1,49%

Os amantes do pão francês tiveram uma surpresa nesta semana, com o reajuste do quilo do pão em alguns estabelecimentos de Campo Grande. Quem era acostumado a comprar somente três pães pela manhã e pagava R$ 3,80, nessa segunda-feira (18), começou a pagar R$ 5,50.

O preço se refere ao pão vendido na conveniência AmPm, da avenida Rouxinol. Por lá, o quilo saiu de R$ 14,99 para R$ 19,39.

Carlos Alberto, 61 anos, é cliente assíduo da conveniência. Para o café da manhã, é lá que ele costuma comprar o pão francês. Porém, o profissional da área da comunicação relatou ter sido pego de surpresa nesta semana, com o aumento no quilo do alimento. “De manhã sempre compro pão e uma carteira de cigarro, mas, na segunda, quando fui passar no caixa, a moça disse que a compra tinha dado R$ 10. Eu me surpreendi com o valor, que antes era bem menor, quando fui informado que o pão francês teve reajuste”, conta.

A gerente da conveniência, Renata Alves, 27 anos, explicou o motivo da alta do pão e afirmou que já sentiu uma queda nas vendas do produto. “Aumentou o preço por ser uma franquia e ajustou de acordo com os preços de outros Estados. Só que nós estamos lutando para que volte ao preço original, de R$ 14,99. Já acionamos a franquia de São Paulo, para tentar fazer essa mudança, já que os clientes estão reclamando e muitos até diminuíram o consumo e as encomendas do pão”, enfatizou a responsável pela conveniência.

Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o alimento teve aumento de 16,17% no ano, entre janeiro e agosto, e de 1,49%, somente no mês de agosto.

Camila Dutra Cardoso, de 38 anos, proprietária da panificadora Aliança, destaca que os produtos para a produção do pão francês têm apresentado expressivos aumentos, mas que é algo que compensa vender, já que é um alimento que tem clientela diária.

“Infelizmente, os insumos para a produção dos pães têm subido bastante, todo ano, quase que todo dia. Mas compensa, pois o pão francês é o carro-chefe de toda padaria, é um produto que não dá muito lucro, porém é indispensável na mesa do café”, afirma a empreendedora.

Trigo

O pão tem como principal ingrediente o trigo, que sofreu aumentos no ano passado, devido à guerra da Ucrânia e Rússia. Segundo dados do levantamento realizado pela Efficienza, a alta de preços se dá porque o Brasil ainda depende muito do trigo proveniente do mercado externo.

A proprietária da panificadora Pão Diário, Mariley Souza Vital, comentou que sentiu uma estabilidade neste ano, em relação ao trigo.

“Antes, ele estava com um custo muito alto, sofrendo uma verdadeira ‘dança de preço’. Cada dia que ia ao mercado, encontrava um valor diferente, agora está estabilizando. Hoje, pago R$ 98 em 25 kg de trigo, mas já cheguei a pagar R$ 160, nessa mesma quantidade”, contabiliza.

Segundo o economista do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, Staney Barbosa Melo, o trigo é um dos alimentos mais consumidos no mundo e a base da alimentação dos brasileiros. Pela sua importância, tornou-se uma das commodities mais disputadas no mercado internacional.

“Hoje, segundo a Conab, o maior produtor mundial de trigo é a China, que responde por uma produção anual de 140 milhões de toneladas da commodity. O Brasil ocupa o 14º lugar na produção mundial de trigo, com cerca de 10,4 milhões de toneladas”, explica.

Ainda segundo o Dieese, a farinha de trigo teve variação positiva de 4,83%, de janeiro a agosto de 2023. Somente em agosto, houve queda de 1,96%.

Pesquisa

O jornal O Estado realizou uma pesquisa em dez padarias e encontrou variação do pão francês de 70,84%, sendo vendido entre R$ 13,99 e R$ 23,90.

Na padaria Rui Barbosa, o pão francês é comercializado a R$ 20; na Pão & Tal, por exemplo, o valor se mostra mais elevado, chegando a R$ 22,90; na panificadora Rei do Trigo, localizada no Jardim Antártica, o pão francês é vendido a R$ 14,99 o quilo. Na panificadora Monte Líbano é onde a reportagem encontrou o valor mais elevado, com o pão francês chegando a R$ 23,90 o quilo. Na pizzaria e cafeteria Mandelli, o pão francês é vendido a R$ 15,99. Já a padaria Ágape comercializa o pão francês a R$ 13,99. Na panificadora Aliança, o pão francês é vendido a R$ 14 o quilo; em uma conveniência da rede AmPm, localizada em um posto de gasolina, o quilo custa R$ 19,90. Na panificadora Mapacha Gourmet, o pão francês é comercializado a R$ 16,99. Na padaria Toscano, o quilo é vendido à R$ 19,60.

Por – Suzi Jarde e Julisandy Ferreira

