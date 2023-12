Interior supera baixa vacinação e dois municípios lideram ranking

A campanha de vacinação no Estado não bateu as metas previstas desde quando iniciou em abril, mas dois municípios lideraram o ranking indo na contra-mão do resultado nacional.

Antônio João lidera o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul com maior cobertura vacinal na campanha de combate à influenza 2023 e ultrapassou a meta com 115,82% de cobertura, seguido do município de Eldorado (112,94%), Glória de Dourados (98,99%) e Porto Murtinho (98,91%).

Em contrapartida, Aral Moreira é a cidade com a menor cobertura vacinal de todo o Estado com apenas 3,16%. Japorã atingiu apenas 21,05%, enquanto Anastácio está em 27,73%.

A Capital recebeu 238.610 doses da vacina e aplicou 94.083 até o momento, o que representa 37,94% da cobertura vacinal dos grupos prioritários da Capital. Valor está abaixo da metade da meta de 90%.

Dourados, a segunda cidade mais populosa do Estado, recebeu 83.410 doses e aplicou 34.093. A cobertura dos públicos prioritários é de 41,08% no município, enquanto em Três Lagoas é de 55,83%.

Diante disso, os profissionais de saúde reforçam a importância da vacinação, principalmente porque a Influenza faz vítimas fatais todas as semanas em Mato Grosso do Sul. Com a chegada do inverno, a circulação do vírus aumenta.

