Flamengo adianta pacotão de reforços mesmo antes da abertura da janela

Mesmo ainda ativo no mercado, o Flamengo já antecipou seu planejamento para o segundo semestre de 2023. O clube tem um “pacotão de reforços” adiantado antes da abertura da janela de transferências, que acontece no início de julho.

O time rubro-negro já tem acertadas as contratações do goleiro argentino Rossi, do Boca Juniors (Argentina), e do atacante Luiz Araújo, do Atlanta United (EUA). O volante Allan, do Atlético-MG, tem conversas avançadas e há boas chances de acerto.

Já a negociação que está travada no momento é a do meia uruguaio De La Cruz, do River Plate (Argentina), embora o Flamengo siga interessado.

ROSSI E LUIZ ARAÚJO SE APRESENTARÃO EM BREVE

Rossi e Luiz Araújo já são aguardados no Flamengo para a realização de exames médicos e assinatura de contratos na última semana de junho.

O goleiro, que pertence ao Boca Juniors, estava emprestado ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e assinará até dezembro de 2027, mesmo período do vínculo do atacante, que estava no Atlanta United e foi revelado pelo São Paulo.

O QUE FALTA PARA ALLAN E DE LA CRUZ

A proposta por Allan, de cerca de R$ 40 milhões, agradou ao Atlético-MG, mas ainda está sendo debatida entre os clubes a forma de pagamento deste montante. A saída conturbada do técnico Eduardo Coudet da equipe mineira deu uma travada nas tratativas, mas há, no entanto, um otimismo por parte da diretoria rubro-negra.

O caso de De La Cruz é tratado como mais difícil. Titular do River Plate, ele tem interesse em defender o Flamengo, mas a proposta inicial feita pelo Rubro-Negro não satisfez o clube argentino, que acredita que pode alcançar um valor maior com uma transferência para outros mercados.

Além disso, a vitória do The Strongest sobre o Fluminense deu esperanças de classificação para as oitavas de final da Libertadores, e o meia uruguaio tem sido titular e peça importante do time. Um avanço de fase se tornará um entrave a mais. Acesse também: Inscrições para Bolsa atleta termina sexta-feira

Com informações da Folhapress, por BRUNO BRAZ E ALEXANDRE ARAÚJO