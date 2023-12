Ramon exalta atuação do time e estreantes na vitória da seleção brasileira

Brasil enfrenta o Senegal na próxima terça-feira

O técnico Ramon Menezes ficou muito satisfeito com o rendimento da Seleção Brasileira na vitória por 4 a 1 sobre Guiné, nesse sábado (17), em Barcelona. Enalteceu a atuação de todos e fez questão de destacar o que Joelinton e Ayrton Lucas produziram em campo.

Os dois estreantes realmente foram muito bem. Joelinton chegou a marcar um gol, o primeiro do Brasil na goleada. Por sua vez, Ayrton jogou desinibido, mostrando bastante potencial.

“O Joelinton é um atleta muito forte, que pode dar uma contribuição importante para o setor defensivo e pode também ser eficiente no ataque. Já faz isso no Newcastle. E o Ayrton confirmou a excelente fase por que passa no Flamengo.”

O treinador prevê uma partida mais difícil contra Senegal, seleção que ficou em 10º lugar no Mundial do Qatar em 2022. “É um time forte, estamos agora focados nesse jogo, juntando as informações que temos a respeito de Senegal.”

A Seleção Brasileira viaja ainda neste domingo de Barcelona para Lisboa, onde enfrentará Senegal na terça-feira (20), às 16 horas, no Estádio de Alvalade.

Com informações da CBF