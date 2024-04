Ingredientes para macarronada custam em média R$ 20 em seis supermercados

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

O preço do extrato de tomate teve aumento de 72,42% entre os estabelecimentos pesquisados

A macarronada é uma refeição que a maioria dos brasileiros aprova. Itens básicos usados na preparação do prato de comida são a massa de macarrão e o molho de tomate, vendidos em média por R$ 4,27 e R$ 6,17, respectivamente em supermercados de Campo Grande. Considerando que essa macarronada seja de frango, o gasto total que o consumidor vai pagar é de R$ 21,04, tendo em vista que o quilo da proteína é vendida por R$ 10,60/ média.

Os valores coletados fazem parte da pesquisa de preço com alimentos da cesta básica realizada pelo jornal O Estado, toda semana em seis estabelecimentos. Um dos produtos que chamam a atenção para essa conta é do extrato de tomate, em um mercado, o produto custa R$ 8,19. A diferença de preço para o item é de 72,42% de um mercado para o outro.

Já a variação calculada para o pacote de macarrão (Dallas) ficou em 54,20%, os valores variaram entre R$ 3,69 (Comper e Fort) e R$ 5,69 (Nunes). A carne de frango congelada variou 40,71%, o valor mais em conta entre as unidades pesquisadas foi de R$ 8,99 no quilo, e o mais caro é de R$ 12,65.

Caso o consumidor opte por preparar a macarronada de carne, esta conta fica mais salgada, pois o quilo do coxão duro nesta semana é vendido por R$ 39,09 em média. Os valores encontrados pela reportagem oscilaram de R$ 28,90 à R$ 39,98. A diferença de preço foi de 38,34% entre os locais de venda.

Mercearia, higiene e limpeza

Conforme a pesquisa de preço, feita na sexta-feira (12), o pacote de arroz de 5 kg custa em média R$ 25,23, a pesquisa considerou a marca Tio Lautério, entre os estabelecimentos da cidade os valores variaram entre R$ 23,90 e R$ 26,90 (12,55%). O quilo do pacote de feijão (Bem Tevi) é vendido em média por R$ 6,65, a variação de preço ficou em 50,08%.

O campo-grandense gasta em torno de R$ 4,98 na compra com o creme dental – pasta de dente como é conhecida. No Comper e no Fort o consumidor gasta R$ 4,29 na compra do produto, enquanto no Nunes o preço é de R$ 6,29. A diferença de preço entre os supermercados ficou em 46,62%.

O sabão em pó de 1,6 kg (Omo) custa em média R$ 23,49, o menor valor encontrado nas prateleiras é de R$ 19,90 (Fort) e o maior é de R$ 25,50 (Atacadão). A variação de preço calculada é de 28,13%. A esponja de aço Bombril com oito unidades é vendida por R$ 2,92 em média. Os valores variam entre R$ 2,75 à R$ 3,35, um aumento de preço de 21,82%.

Hortifruti

No setor de legumes e frutas, a maior diferença de preço entre os supermercados foi no quilo do tomate, o alimento teve aumento de até 104,78%. Em um ponto de venda o quilo sai por R$ 13,29 em outro custa R$ 6,49. Para comprar ao menos um quilo de tomate o consumidor deve desembolsar R$ 9,70 em média. Segundo o IBGE, o quilo do tomate aumentou 9,85% em março.

Já a banana obteve variação de preço de 60,12%, o quilo mais em conta foi encontrado no valor de R$ 4,99, enquanto o maior preço comercializado é de R$ 7,99. A sessão de hortifruti tem pesado a lista de compras, nesta semana o quilo da cebola é vendido em média por R$ 8,23, os valores variaram entre R$ 7,49 e R$ 8,99.

Por fim, o quilo da batata custa R$ 6,70 em média. Em um dos supermercados o valor cobrado pelo produto chega a custar R$ 7,98, em outro R$ 5,65. Variação ficou em 41,24%.

Cabe ressaltar que a média de preço calculada para os produtos, é resultado da soma dos valores coletados nos seis supermercados visitados, e dividido pela quantidade dos estabelecimentos (6). Já para chegar na soma da variação de preço – onde mostra a diferença de preço de um mercado para o outro, comparamos o menor valor com o maior valor.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram