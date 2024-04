Homem morre após atropelar anta e capotar veículo em rodovia

Na sexta-feira (12), um homem identificado como Carlos Dias Miranda, de 62 anos, faleceu após colidir com uma anta e capotar sua caminhonete na BR-060, próximo à cidade de Bela Vista.

Segundo informações do portal Jardim MS News, o homem era proprietário da Casa do Criador e estava indo em direção a Bela Vista quando uma anta atravessou a pista. Carlos colidiu com o animal, perdeu o controle do veículo e saiu da pista, resultando no capotamento.

Após o capotamento, a caminhonete parou com as quatro rodas para cima às margens da rodovia, e Carlos faleceu antes da chegada do socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia estiveram no local.

O corpo do empresário foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal)

