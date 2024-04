Condutor bate caminhonete furtada se envolve em acidente com trator na MS-141

Na última operação policial realizada em Ivinhema, a Força Tática recebeu a informação de que um comboio de tráfico de drogas, composto por alguns veículos, incluindo um Cobalt, foi apreendido com 734 kg de drogas. Durante a ação, uma caminhonete acabou batendo em um trator e capotando.

De acordo com o Site Ivinotícias, durante uma barreira montada na saída de Amandina para quem seguia no sentido de Ivinhema, a equipe policial presente no local ordenou que a caminhonete parasse. No entanto, o condutor tentou evadir-se do local, perdendo-se de vista em meio ao trânsito intenso da rodovia.

Após uma busca intensa, funcionários de uma Usina solicitaram ajuda policial e de bombeiros, pois houve uma colisão entre a caminhonete e um trator. O motorista abandonou o veículo e fugiu do local, sendo auxiliado e seguindo em direção a Naviraí.

Dentro da caminhonete, um rádio comunicador foi encontrado, possivelmente utilizado para comunicação durante atividades criminosas. A verificação do chassi revelou que a placa não correspondia ao veículo, sendo constatado como produto de furto em Votuporanga, SP.

O acidente causou danos significativos ao trator e à caminhonete, que capotou várias vezes. O motorista do trator sofreu apenas ferimentos leves e estava assustado com a situação.

A caminhonete foi encaminhada à delegacia de Ivinhema para as devidas providências legais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais