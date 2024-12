Indígenas aceitam liberar rodovia após reunião com representantes no MPF

Na manhã de hoje (28), lideranças, representantes do MPF (Ministério Público Federal), Polícia Militar e a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza da Silva se reuniram na sede do MPF para debaterem sobre o bloqueio da MS-156, em Dourados.

A secretária estava representando o Governo do Estado e apresentou a proposta para a construção de dois poços de água potável, em cada localidade, para atender a demanda dos moradores indígenas. Além disso, até que os poços fiquem prontos, caminhões pipas irão auxiliar no abastecimento das duas aldeias, como havia sido proposto inicialmente pelas autoridades.

Após ouvirem as propostas na reunião, a comunidade indígena concordou em liberarem a rodovia, que esta bloqueada desde segunda-feira (24), devido a protestos contra a a falta de água nas aldeias Bororó e Jaguapiru, no município.

