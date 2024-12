Homens são presos por furto de equipamentos utilizados em máquinas agrícolas

Três homens foram presos, nesta quarta-feira (27), em Mato Grosso do Sul, suspeitos de integrarem grupo criminoso especialista em furto, receptação, adulteração e comércio ilegal de equipamentos de alta tecnologia utilizados no agronegócio.

Conforme informações, as prisões aconteceram durante cumprimento da Operação Protetor/Biomas, e contou com apoio de policiais da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato) e Polícia Civil de São Paulo.

A Justiça emitiu três mandados de buscas e apreensão, mas três pessoas acabaram presas durante cumprimento das ordens, por posse ilegal de arma e receptação qualificada.

Foram apreendidos quatro arma de fogo, telefones celulares, equipamentos e acessórios relacionados a GPS agrícolas, com valores que podem ultrapassar os R$ 500 mil.

