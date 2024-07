Incêndio em vegetação provoca intensa fumaça na região da Gury Marques em Campo Grande

Na noite de segunda-feira (22), um incêndio em vegetação gerou uma fumaça intensa ao lado de uma fábrica de refrigerantes na Avenida Gury Marques, Vila Albuquerque, em Campo Grande. As chamas começaram por volta das 19h, conforme registros de moradores encaminhados.

Nas imagens, é possível ver o fogo consumindo a área verde ao lado da empresa, localizada na região sul da Capital. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio, e felizmente, não houve registro de feridos ou residências atingidas.

Informações preliminares dos bombeiros indicam que incêndios provocados pela ação humana têm se tornado mais frequentes, especialmente devido às condições climáticas secas. O órgão recomenda cautela e cuidado redobrado durante esses períodos.

Atear fogo em terrenos baldios, florestas ou áreas de mata é considerado crime ambiental, com multas que podem chegar a R$ 9,6 mil. Denúncias de queimadas podem ser feitas à Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) pelo número (67) 3325-2567, e à Semadur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana) pelo telefone 156.

Se o autor da queimada for conhecido, a denúncia pode ser feita diretamente à PMA (Polícia Militar Ambiental) pelo número (67) 3357-1501.

A situação alerta para a necessidade de medidas preventivas e conscientização da população sobre os riscos e consequências das queimadas, principalmente em períodos de clima seco.

