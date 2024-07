Terça feira segue com tempo seco e sem sinal de chuva

A previsão para esta taerça-feira(23) indica tempo firme com sol e poucas nuvens sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco. Além disso, haverá predomínio do ar seco aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-30%.

Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 13-17°C e máximas entre 26-33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 16-21°C e máximas entre 32-36°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-18°C e máximas entre 29-33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 29-31°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste/nordeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

