Corpo é encontrado em lixão de Ponta Porã

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17), moradores de Ponta Porã se depararam com uma cena macabra: o corpo de um homem foi descoberto em um lixão local. O homem estava com as mãos amarradas atrás das costas e também amordaçado.

De acordo com relatos obtidos pelo site Ponta Porã em Dia, catadores de materiais recicláveis foram os responsáveis por encontrar o cadáver. As primeiras informações sugerem que o corpo pode ter sido despejado por indivíduos desconhecidos que estavam em um veículo ainda não identificado.

A vítima foi encontrada com as calças abaixadas e com um pano amarrado na cabeça e nos olhos, acrescentando ainda mais mistério e horripilância ao caso. Até o momento, a identidade do homem permanece desconhecida.

A Polícia Civil da cidade já está conduzindo investigações para esclarecer os detalhes e descobrir os responsáveis por esse ato hediondo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais