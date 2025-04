Homem é executado a tiros em mercado de Ponta Porã; criminosos abandonam carro em plantação

Na noite do último domingo (20), um homem identificado apenas como Nelson foi morto a tiros dentro de um mercado em Ponta Porã, cidade a 346 quilômetros de Campo Grande. A Polícia encontrou o carro utilizado pelos criminosos abandonado em uma plantação de milho.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 22h. Testemunhas relataram que os atiradores chegaram ao local e dispararam diversas vezes contra Nelson, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante a ação criminosa, todas as mulheres que estavam no mercado foram trancadas no banheiro, que precisou ser arrombado pelos policiais. Uma delas ficou ferida e foi socorrida.

No veículo usado pelos criminosos, encontrado em meio à plantação, havia apenas marcas de tiros — nenhum outro material foi localizado.

Mais informações sobre o caso ainda não foram divulgadas. As investigações continuam.

