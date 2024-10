Idoso que foi atropelado por motociclista morreu em Hospital de Dourados

Na manhã de hoje (10), o idoso João Ortiz da Silva, de 66 anos, veio a óbito após ser atropelado por um motociclista, na aldeia Porto Lindo, em Iguatemi.

O idoso estava internado há quatro dias no Hospital Vida, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a irmã da vítima foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados no fim desta manhã para relatar o atropelamento.

A mulher contou que o acidente ocorreu no inicio da noite do último domingo (6), quando o irmão caminhava pela estrada da aldeia e foi atropelado por um motociclista, que não foi identificado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

