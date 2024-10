Família que ateou fogo em área do Pantanal vira alvo de Operação da Polícia Federal

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (10), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, a Operação Arraial São João, que investiga uma família por atear fogo em uma propriedade rural no Pantanal que consumiu aproximadamente 30 mil hectares.

Conforme informações, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Durante as investigações, constatou-se que os alvos atearam fogo na área em que fica o gado, mas as chamas saíram do controle e se espalharam por uma grande área, chegando até na Bolívia.

O caso tomou repercussão, pois aconteceu durante as festividades de São João, em Corumbá, cujas imagens viralizaram em todo o país, dada a situação do fogo em contraste com a festa religiosa que acontecia no porto geral da cidade.

Além disso, os investigados são suspeitos de grilagem das áreas, mediante fraude junto aos órgãos governamentais. Há indícios, também, do manejo irregular de gado vindo da Bolívia na área afetada pelo fogo.

Os alvos poderão responder pelos crime de provocar incêndio em mata ou floresta desmatar, explorar economicamente área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa.

Confira abaixo o vídeo do fogo consumindo o Pantanal durante a festa de São João em Corumbá:

